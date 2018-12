Voormalige ‘krottenkoning’ en Fort Oranjebaas wil burgemeester worden

De brief is bijna klaar, zegt Jan Engel. ,,We hebben het profiel gelezen waaraan de nieuwe burgemeester van Zundert moet voldoen. En mijn vader voldoet aan alle eisen. Dus vandaag of morgen gaat die brief richting de commissaris van de Koning.’’



Quote Mijn vader heeft in het verleden gemeente­lij­ke taken uitgevoerd, zoals het opvangen van mensen die nergens anders meer welkom waren Jan Engel

De huidige burgemeester van Zundert, Leny Poppe-De Looff, kondigde twee maanden geleden haar vertrek aan. Ze voert al jarenlang een verhitte strijd met Engel en besloot anderhalf jaar geleden hem van zijn camping te zetten en Fort Oranje te ontruimen. Op 1 maart loopt haar termijn af, maar omdat het niet mogelijk is voor die tijd een opvolger te vinden, heeft ze aangekondigd tot 1 juli als waarnemer te willen aanblijven.

Stevige bestuurder

In de profielschets die de gemeenteraad van Zundert heeft opgesteld, valt te lezen dat haar opvolger een ‘stevige’ bestuurder moet zijn, die met lastige dossiers zoals Fort Oranje kan omgaan. ,,Nou, dat kan mijn vader’’, reageert zoon Jan. ,,Bovendien heeft hij in het verleden al gemeentelijke taken uitgevoerd, zoals het opvangen van mensen uit Zundert die nergens anders meer welkom waren’’, klinkt het cynisch.

Op het provinciehuis in Den Bosch houdt de commissaris van de Koning Wim van de Donk zich op de vlakte over de actie van Engel. ,,Wat hij hier van vinden? Wij laten ons nooit uit over sollicitanten’’, reageert een woordvoerder. En Engel, maakt die zich enige illusie? ,,Laten we het erop houden dat we de kans niet zo groot achten’’, zegt Jan. ,,Toch solliciteert mijn vader, want dit is een manier om de misstanden rond de overname van de camping opnieuw aan de kaak te stellen.’’

Krottenkoning

Cees Engel bouwde de afgelopen jaren geen beste relatie op met gemeenten. In Rotterdam had Engel voordat hij Fort Oranje overnam, de reputatie van krottenkoning. Hij bezat honderden oude panden die hij verhuurde. De gemeente wilde zo'n tien jaar geleden van hem af en kocht Engel uit voor 13 miljoen euro. Voorwaarde was dat Cees Engel nooit meer zou handelen in plaatselijk vastgoed. Zo werd hij in Rotterdam persona non grata.