'Voortvluchtig Satudarah-kopstuk op skivakantie gearresteerd'

ENSCHEDE/GERLOS - In de Oostenrijkse skiplaats Gerlos heeft de politie vrijdag het voortvluchtige Satudarah-kopstuk Michel B. gearresteerd. De 52-jarige B. staat sinds oktober op de nationale opsporingslijst. B. is een van de vier oprichters van Satudarah en gaf jarenlang de leiding aan het Enschedese chapter Eastside van Satudarah.

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht zond in oktober een item uit over B. , waarin werd gemeld dat hij vuurwapengevaarlijk zou zijn. In de uitzending werd onder meer een duidelijke foto van hem getoond. Een Nederlander, eveneens op vakantie in Gerlos, herkende B. van deze foto en waarschuwde de politie. Een arrestatieteam zou hem vervolgens vrijdag om 17:00 uur hebben gearresteerd in hotel Gaspingerhof, waar hij verbleef.

De advocaat van B., Karin Blonk, diende als reactie op de uitzending van Opsporing Verzocht een privacyklacht in tegen de politie en het landelijk parket. Volgens Blonk heeft de politie Michel B. in het verleden twee keer gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst staat. ,,Men is dus op de hoogte van plannen om hem te liquideren. Voor degenen die dit plan willen uitvoeren, is de zoektocht naar cliënt door het tonen van een recente foto en de gegeven informatie aanzienlijk vereenvoudigd.''

De politie zocht B. omdat hij wordt verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie. Hij wordt ook wel gezien als de grondlegger van motorclub Satudarah. Drie andere kopstukken - Angelo M. en Paul M. - werden eind september samen met een derde man - Xanterra M. - aangehouden bij een landelijke politieactie. Daarbij werden 22 huizen, bedrijfspanden en garageboxen doorzocht op diverse plaatsen in het hele land.