Voortvluchtige 'Instagram-schutter' daagt OM uit en wil zaak schietpartij heropenen

De vraag is alleen: kan Gheiybe vanuit een onderduikadres in het buitenland überhaupt wel de strijd aangaan met Nederlandse justitie? Dat kan zeker, zegt Pim Geelhoed, docent strafprocesrecht bij de Rijksuniversiteit in Groningen. ,,Je kunt altijd een herziening aanvragen, ook als je voor een strafbaar feit veroordeeld bent.”

‘Hij heeft gewoon bekend’

Hiervoor moet Gheiybe wel met nieuw en hard bewijs komen, een zogeheten 'novum'. Met een novum worden in het recht nieuwe feiten of omstandigheden aangeduid, waarmee kan worden teruggekomen op een zaak. Gheiybe pleit in diverse video's op Instagram zijn onschuld en zegt dat er in zijn zaak niet het complete verhaal is verteld.



Dat is frappant, zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid. ,,Hij kan het inderdaad proberen, maar deze meneer heeft bij de rechtbank gewoon een bekennende verklaring afgelegd. Deze man heeft een zeer ernstig feit op zijn geweten. Hij heeft twee mensen bestolen en bijna doodgeschoten. Hij moet gewoon zijn straf uitzitten.”

‘De lat ligt hoog’

Gheiybe beweert dat hij over informatie beschikt die hem moet vrijpleiten. Strafrechtdocent Geelhoed daarover: ,,Als hij inderdaad iets in handen heeft dat destijds bij de veroordeling niet bekend was en toen tot een andere veroordeling zou leiden, dan maakt hij met de herziening kans. De lat hiervoor ligt ontzettend hoog, dus dan moet hij echt iets tastbaars in handen hebben, anders gaat het een heel lastig verhaal worden”, legt Geelhoed uit.

Het Openbaar Ministerie heeft ondertussen grote moeite om Gheiybe naar Nederland te krijgen. Ons land heeft geen verdragen met Iran om hem te laten oppakken of uitleveren. Hierdoor kan hij met een geldige verblijfsvergunning voorlopig nog even in Iran blijven. Volgens Geelhoed hoeft hij niet naar Nederland te komen om zijn zaak te laten heropenen. ,,Dat kan zijn advocaat vanuit Nederland allemaal voor hem regelen”, weet de docent.

Internationaal gesignaleerd

De familie van Gheiybe heeft ondertussen meerdere advocaten op het oog. ,,Ze hebben een goed gesprek gehad”, laat de Rosmalenaar weten. ,,Ik hoop dat ik nu een eerlijk proces krijg.” Volgens Geelhoed heeft zelfs iemand als Gheiybe, die veroordeeld én voortvluchtig is, nog altijd recht op een nieuw proces. ,,Dat is nu eenmaal een belangrijk onderdeel van ons rechtssysteem.”

De 35-jarige Gheiybe staat sinds begin deze maand internationaal gesignaleerd en een speciaal team van de politie is naar hem op zoek. Het OM had al aanwijzingen dat hij in Iran kan zijn, waar hij vandaan komt. Hij woonde sinds 1996 met zijn familie in Nederland. De komende tijd wil hij geen interviews meer aan de pers geven, omdat hij zich naar eigen zeggen volledig op de zaak wil storten.

Wat gebeurde er?

Gheiybe zat vast voor een dubbele poging tot moord en heling in 2009 en was hiervoor veroordeeld tot dertien jaar celstraf. Hij schoot twee mannen neer tijdens een zakendeal en ging er met 175.000 euro vandoor. De twee overleefden wonderwel. Toen hij in 2011 ontsnapte bij een ziekenhuis in Breda had hij pas twee jaar uitgezeten.