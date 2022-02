Voortvluchtige Schot (56) opgepakt in Bergen op Zoom, gezocht voor ton coke en 28 miljoen pillen

De Schot werd internationaal gezocht in verband met een inbeslagname van ongeveer een ton cocaïne en zeker 28 miljoen Etizolam pillen, een kalmeringsmiddel, meldt het Openbaar Ministerie. Volgens Schotse media gaat het om de meest gezochte man van het land.



De voortvluchtige was een rondje aan het joggen in Bergen op Zoom toen hij werd gearresteerd. Naast drugsgerelateerde misdaden werd de man ook gezocht voor betrokkenheid bij twee brandstichtingen. Naast de 56-jarige man werd nog een man gearresteerd in Bergen op Zoom.



De identiteit van de tweede verdachte is niet bekend. Bij de arrestatie werkten de National Crime Agency, het Openbaar Ministerie en de Schotse- en Nederlandse politie samen. De twee mannen worden uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk.