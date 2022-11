Voorvechters noemen excuses slavernijverleden ‘stap in goede richting’

Voorzitter Linda Nooitmeer van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) noemt de plannen ‘prettig om te horen’. ,,Wij ijveren al twintig jaar voor excuses. Eerder boden onder meer de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en De Nederlandsche Bank die aan. Dus het lag in de lijn der verwachting dat het kabinet zou volgen.’’

Er wordt 200 miljoen euro vrijgemaakt voor een bewustzijnsfonds. Hiermee worden bijvoorbeeld lespakketten voor scholen betaald. Ook komt er 27 miljoen euro beschikbaar voor een slavernijmuseum, dat in Amsterdam zal staan. Nooitmeer is daar blij mee. ,,Dit zijn uitstekende ideeën die zullen bijdragen aan kennisoverdracht.’’

Ze benadrukt dat het ook belangrijk is dat er aandacht wordt besteed aan hoe het slavernijverleden doorsijpelt in deze tijd. Is er dan genoeg geld beschikbaar? Nooitmeer: ,,Ik ben econoom van huis uit en dan leer je vooraf in te schatten hoe veel er nodig zal zijn. Die exercitie moet nog plaatsvinden, maar dit is een eerste stap.’’

Volledig scherm Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis © Angeliek de Jonge

Keti Koti

Op 1 juli 1863 schafte Nederland de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen af. Elk jaar wordt op 1 juli Keti Koti gevierd. Tijdens de viering wordt er stilgestaan bij de slachtoffers van het slavernijverleden en wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Sinds 2009 wordt in het Oosterpark in Amsterdam een (landelijke) herdenking georganiseerd. Eén van de drijvende krachten is Ivette Forster.

,,Het werd tijd’’, zegt Forster in reactie op het voornemen van het kabinet om in december excuses aan te bieden. ,,Vanaf het begin van de herdenking was er de roep om excuses, maar we stonden achteraan in de rij. Nu is het dan eindelijk zo ver.’’

Forster noemt het museum en fonds ‘een meer dan goed idee’. Volgens haar helpt het om de ‘trollen’ te bestrijden ‘die nu moord en brand schreeuwen over de noodzaak van excuses’. ,,Bewustwording gaat niet vanzelf, zeker als deze zwarte bladzijde in de geschiedenis altijd is weggemoffeld.’’

Volgens haar moest het kabinet wel buigen, door de regeringscoalitie met D66 en ChristenUnie en ondersteuning vanuit een fors deel van de oppositie. ,,Rutte wilde er lang niet aan, maar dit is een stap in de goede richting.’’ Ze verwacht volgend jaar een extra feestelijke Keti Koti. Dan wordt ook 160 jaar afschaffing gevierd.