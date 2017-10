Voorwaardelijke taakstraf voor agent die acht keer op auto schoot

Rotterdams schoenenmerk blij verrast met gratis reclame op bordes

13:52 Dat de kersverse vicepremier Hugo de Jonge fan is van hun schoenen, wisten ze bij Mascolori in Rotterdam al. Maar dat hij niet één maar twee paar van het merk droeg op de dag van zijn beëdiging, wist zelfs oprichter Jochem Grunds niet. Voor de bordesfoto koos De Jonge opvallende bloemenschoenen. ,,Ik had nooit gedacht dat een politicus nog eens ons boegbeeld zou worden.''