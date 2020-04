Vorig jaar fors meer schietincidenten, maar minder doden

In 2018 ging het nog om 577 schietincidenten waarbij 34 mensen om het leven kwamen en 120 mensen gewond raakten, meldt de politie in een jaaroverzicht. Ook stelde de politie een verdere stijging vast van het aantal incidenten met handgranaten: 61 incidenten met in totaal 82 handgranaten tegen 43 incidenten een jaar eerder.



In 2017 ging het nog om 22 incidenten. De handgranaten worden regelmatig gebruikt als dreigmiddel.

Volgens de politie neemt de toestroom van illegale vuurwapens naar ons land ondanks genomen maatregelen niet af. Vorig jaar zijn bijna 5700 vuurwapens in beslag genomen, vrijwel evenveel als een jaar eerder.