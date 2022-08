Vrachtwagen rijdt van dijk af, door buurtfeest in buurtschap Zuidzijde: meerdere doden

Bij een ongeval in het buurtschap Zuidzijde zijn aan het begin van de avond meerdere doden en gewonden gevallen. Een vrachtwagen reed van de dijk bij de Zuidzijdsedijk af en belandde middenin een buurtfeest. De hulpverlening is in volle gang.

Het ongeluk vond plaats in het buurtschap Zuidzijde, in de polder tussen Nieuw-Beijerland en Zuid-Beijerland. Er zijn drie traumahelikopters opgeroepen. Ook is een berger onderweg. In de omgeving zijn veel wegwerkzaamheden waardoor de plaats van het ongeval mogelijk moeilijker bereikt kan worden. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen zijn overleden. Meerdere mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Toen het ongeluk gebeurde, was een buurtfeest onderaan de dijk gaande. Het zou gaan om een jaarlijks feestje. Johan van Driel zag het ongeluk gebeuren en is zwaar aangeslagen. ,,We waren net gezellig aan het barbecueën en zien een vrachtwagen stilstaan op de kruising, vervolgens rijdt hij rechtdoor zo door de tent heen. Het was vreselijk. Er werden meerdere mensen meegesleurd. Op zo'n moment gaat alles door je heen: machteloosheid, ongeloof.’’

Een vrouw die bij het drama was, vertelt over twee bloedende kindjes die zij in haar armen hield. ,, We zagen ook een vrouw in de tuin liggen. Het is een verschrikkelijk drama. Iedereen kent elkaar hier.’’ Een andere vrouw kwam pas later naar de barbecue. ,,Het is zo onwerkelijk allemaal. Zo wonderlijk dat wij bespaard zijn gebleven. Nu ik dit vertel, besef ik pas wat er is gebeurd.’’

Bewoners worden iets verderop opgevangen. Velen bellen met naasten. Anderen slaan de armen om elkaar heen. Toen het ongeluk gebeurde zat het terras van het nabijgelegen eetcafé De Drie Linden helemaal vol.

Op de plek van het ongeluk is een grote ravage zichtbaar, met onder meer omver gereden picknicktafels. Rondom de vrachtwagen, voorzien van een Spaans kenteken, zijn hekken gezet om de vrachtwagen en slachtoffers te bergen.

Chaos

Volgens een getuige die 10 minuten later aan kwam rijden was het een grote chaos. ,,Ik zag huilende mensen en rennende politieagenten.” Veel mensen zijn verbijsterd over het ongeval. ,,Wat een feest had moeten worden is geëindigd in een groot drama.’’

De locoburgemeester van gemeente Hoeksche Waard, Paul Boogaard is aanwezig bij de plek van het drama en heeft gesproken met hulpverleners. ,,Hij woont in Nieuw-Beijerland”, zegt een gemeentewoordvoerster. ,,Hij kwam tegelijk met de hulpdiensten aan.” De burgemeester van de gemeente zat dit weekend in Friesland, maar is inmiddels ook onderweg naar het dorp.

De zegsvrouw van de gemeente benadrukt dat Nieuw-Beijerland maar een kleine gemeenschap is. ,,Dus dit is een enorme klap. Iedereen hier kent elkaar. Dat dat zal extra veel impact maken.”

Volledig scherm De vrachtwagen is van de dijk gereden. © MediaTV

Volledig scherm De hulpverleners zijn ter plaatse. © Geert

