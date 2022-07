Vrachtwagenchauffeur verdacht van veroorzaken dodelijk ongeluk door snelwegblokkade

met video Hoogste tempera­tuur gemeten in Maastricht, landelijk hittere­cord niet gebroken

Het hitterecord uit 2019 (40,7 graden) is vandaag niet gebroken, maar desalniettemin was het een bijzonder warme dag. In Maastricht bereikte het kwik met 39,5 graden het hoogste punt in Nederland.

19 juli