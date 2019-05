Vragen om toestemming kan supergeil zijn

Seks tegen de wil van de ander gaat strafbaar worden, als het aan minister Grapperhaus ligt. Dat heeft hij niet helemaal zelf bedacht, want het is afgesproken in het Verdrag van Istanboel tegen seksueel en huiselijk geweld dat ook door Nederland is ondertekend. Gaat dit nu in de toekomst betekenen dat je een saaie one-night stand bij de politie kunt aangeven, of dat spijt van seks ook onder verkrachting gaat vallen? Dat lijkt me niet. Er zal nog altijd bewezen moeten worden dat de dader ‘de onvrijwilligheid van de ander had kunnen afleiden uit de feiten en omstandigheden’. Het goeie nieuws van deze wet is dat de bewijslast niet langer alleen bij het slachtoffer ligt, maar ook bij de dader. Hij moet de rechter ervan zien te overtuigen dat wat hij deed met het slachtoffer gewenst was, terwijl nu alleen sporen van fysiek geweld en fysiek verzet als bewijs worden gezien.