Vreemdelingenpolitie Ter Apel voert actie vanwege werkdruk: ‘De tijd van uitwringen is geweest’

Die begon om 10.30 uur en duurt nog tot 13.00 uur. Volgens de bonden is de werkdruk al jaren veel te hoog. De vreemdelingenpolitie in Budel ondersteunt de actie en herkent de signalen uit Ter Apel, meldt het LAC op Twitter. De voorzitters van de politiebonden spraken de actievoerders toe, schrijft het centrum: ‘De tijd van uitwringen is geweest. Niet alles kan meer. De politiek zal moeten kiezen.’

Ruim over de limiet

,,De collega’s zeggen niet dat de limiet bereikt is, maar dat we ruim over de limiet zitten”, aldus Gerrit van de Kamp, voorzitter ACP. ,,Er is geen rust meer. En het duurt niet maar eventjes, maar al heel erg lang. Er is geen perspectief.”