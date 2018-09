Vrees voor wraak na grote cokevondst

,,Ik lees dat dat spul 300 miljoen euro waard was. Een paar boeven verliezen dus heel erg veel geld. Daar gaat iemand voor bloeden'', garandeert een ondernemer die gevestigd is op een van de twee bedrijventerreinen in de stad. Net als anderen wil hij uit angst voor represailles niet met zijn naam in de krant. ,,Ik moet er niet aan denken dat ze hier wraak nemen en zich in het adres vergissen. Het komt erg dichtbij'', reageert een bewoner vol afschuw.



Op een bedrijvenpark onderschepte de landelijke politie afgelopen donderdag in een kleine bedrijfsloods de tweede cokecontainer die week in Oosterhout. In de Antwerpse haven had de douane er 4.000 kilo cocaïne uit gehaald. Een getuige: ,,De politieactie begon rond half zes. De vrachtwagen stond half in de loods geparkeerd, met de container binnen en de trekker buiten. Het wemelde ineens van de agenten. Na een kwartiertje voerde het arrestatieteam twee geblinddoekte en geboeide mannen af.''



In totaal hield de Landelijke Eenheid die dag vijf mannen aan die volgens de politie bezig waren de smokkelcontainer te lossen: loodseigenaar Johan van G. (50) en vier verdachten uit Amsterdam en België. Van G. woont met zijn gezin naast de loods, waarin zijn bedrijf in speelautomaten is gevestigd.

Verband

Maandag was bij transportbedrijf Van Wanrooy ook al een bananencontainer onderschept uit dezelfde Colombiaanse havenstad Turbo met 3.500 kilo coke erin. Bij deze actie werden behalve eigenaar Paul van W. (55) ook diens secretaresse Christel van B. (33) en twee mannen opgepakt.



Volgens de Colombiaanse politie vloeien beide megazaken voort uit hetzelfde internationale onderzoek rond Paul van W., een Oosterhoutse zakenman en transporteur die in Panama persoonlijk vergaderde met leden van het beruchte Golfkartel over de coketransporten, aldus de Colombianen. Justitie in Nederland gaat zo ver niet. ,,Maar we onderzoeken natuurlijk wel of er een verband is tussen de twee'', is wat woordvoerster Jeichien de Graaff er over kwijt wil.

Quote Ik was met mijn dochter in de keuken bezig toen de politie ineens binnen stond. Echtgenote verdachte

'Geen relatie

De echtgenote van verdachte Van G. zegt in het duister te tasten. Ze stelt dat haar man geen enkele relatie heeft met Van W. of diens transportonderneming. Ze weet ook zeker dat hun bedrijfsloods niet (deels) aan Van W. of anderen was verhuurd, bijvoorbeeld om bananen te lossen. ,,Ik ben de boekhouder, dan had ik het wel geweten.''



De vrouw zegt dat ze enorm is aangedaan door de politie-actie en de arrestatie van haar man. ,,Ik was met mijn dochter in de keuken bezig toen de politie ineens binnen stond. Vreselijk. En nu krijgen we helemaal niets te horen van de politie. We hebben het er erg moeilijk mee.''

Perziken

Het familiebedrijf van hoofdverdachte Van W. (55) heeft zo'n honderd mensen in dienst, zeggen collega's. In 2011 werd de transporteur al eens verdacht van de smokkel van 2.500 kilo cocaïne in een container met perziken uit Ecuador die op zijn terrein stond. Hij werd vrijgesproken.



,,Iedereen geloofde hem toen'', zegt een lokale ondernemer, ,,maar dit jaar werd bij Van Puijfelik Recycling, een onderneming die bedrijfsruimte van Van W. huurt, ook al cocaïne onderschept. En vlakbij is een container vol xtc-afval aangetroffen. Het kan allemaal toeval zijn, maar je gaat het je toch afvragen.''

Netwerk