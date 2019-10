Vriend Ruinerwold-vader: Kinderen werden niet vastgehouden

Gerrit-Jan van D. (67), de vader van het gezin dat jarenlang in Ruinerwold in afzondering leefde, wilde zijn kinderen juist beschermen voor de buitenwereld. Zijn kinderen konden gewoon naar buiten als ze dat wilden.

Dat zegt Eljon Kaja, een vriend van Gerrit-Jan uit Albanië, tegen deze nieuwssite. ,,Hij sprak altijd zo liefdevol over zijn kinderen. Hij houdt zielsveel van ze, en zij van hem. Ze hebben hem het afgelopen jaar, sinds een deel van zijn lichaam verlamd raakte, heel goed verzorgd.” Het is voor het eerst dat iemand die al langer van de situatie wist, zich uitspreekt over de afzondering van het gezin.

Van D. was voor familie en vrienden al jaren spoorloos verdwenen, maar via internet onderhield hij jarenlang contacten met tientallen digitale vrienden uit de hele wereld. Meerderen onderschrijven het verhaal van Kaja. Ze begrijpt niet waarom Van D. wordt verdacht van vrijheidsberoving en mishandeling van zijn gezin.

,,Ik denk dat hier sprake is van een interpretatieverschil”, aldus de Albanees. ,,Als je iets hebt wat je dierbaar is, doe je er alles aan om dat te beschermen. De kinderen van John hebben altijd de mogelijkheid gehad om het huis te verlaten. Dat heeft de zoon uiteindelijk ook gedaan.”

Geschokt

Met zijn tips over spirituele en geestelijke gezondheid maakte Van D. de voorbije jaren internetvrienden van over de hele wereld. Bij hen staat hij bekend als John Eagles, oftewel ‘The Eagle’. ,,Ik wist dat dit niet zijn echte naam was, maar ik respecteerde zijn keuze en vroeg niet naar zijn echte identiteit. Dat was voor mij helemaal geen probleem”, zegt Kaja. Het nieuws van de arrestatie van Van D. slaat in zijn Facebook-kring in als een bom. ,,Ik ben geschokt en maak me ernstig zorgen over de valse beschuldigingen die momenteel rondgaan over onze lieve vriend.”

‘De adelaar is geland!’

De 37-jarige Kaja kwam in contact met Van D. na het zien van video’s op Facebook en YouTube over het trainen van het geestelijk lichaam. ,,Ik vind het belangrijk om mijn lichaam fit en gezond te houden. John was al actief toen Facebook pas net in de lucht was. Hij was een van de eersten die met dergelijke video’s op de proppen kwam.” Ook met zijn liefde voor de natuur en tuinieren bereikt Van D. een grote groep mensen. Kaja bekijkt de filmpjes nog steeds met veel plezier. ,,Mijn ouders hebben een stuk grond en ik wilde weten hoe je het beste gewassen kon verbouwen. Dat heeft John mij geleerd.”

In tien jaar tijd plaatst Van D. honderden berichten op zijn account. Soms wel meerdere op een dag. Na augustus 2016 wordt het stiller op zijn pagina. Zijn online vrienden krijgen het slechte nieuws persoonlijk van zijn kinderen te horen: Gerrit-Jan heeft een hartinfarct gehad en is aan de dood ontsnapt. Hij moet langere tijd revalideren en last een radiostilte in. Uiteindelijk herstelt hij en laat hij na een lange tijd weer van zich horen. Zijn terugkeer wordt met groot enthousiasme ontvangen. ,,De adelaar is geland!”, klinkt het.

Opzoeken

Eljon Kaja gelooft - ‘net als veel andere Facebook-vrienden’ - in de onschuld van Van D. De Albanees is van plan hem op te zoeken in de gevangenis en om, mocht het nodig zijn, een verklaring af te leggen bij de politie. De beschuldiging dat de vader zijn kinderen noodgedwongen thuis zou hebben gehouden, verwijst Kaja naar het rijk der fabelen.

Volgens Kaja heeft Van D. het bestaan van zijn kinderen nooit geheim gehouden. ,,John was altijd blij als zijn kinderen weer iets voor hem hadden gemaakt. Vaak waren het met de handgemaakte spullen, die hij dan op zijn Facebook zette. Hij is altijd zo trots geweest op zijn kinderen.”

Voorarrest

De rechter-commissaris van de rechtbank verlengde het voorarrest van Van D. vandaag met veertien dagen. Hij zit in beperking, dat wil zeggen dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben en niet met de buitenwereld.

Begin vorige week werd het gezin met de inmiddels meerderjarige kinderen ontdekt in een afgesloten ruimte in het pand. Dat gebeurde nadat de oudste zoon van 25 jaar naar het dorp was gegaan en zijn verhaal had gedaan aan de plaatselijke kroegbaas.

Het gezin bestaat uit een vader met zes kinderen tussen de 18 en 25 jaar die in de afgelegen boerderij woonden. Daar hadden ze hun eigen moestuin en leefden ze volledig zelfvoorzienend. De kinderen verzorgden hun vader die een aantal jaren geleden een hersenbloeding had gehad. Van D. verblijft momenteel in de gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Hoe het met de kinderen gaat, is niet bekend.

Mogelijk woonde het gezin al sinds 2010 in de boerderij, maar dat is onduidelijk omdat het niet in de gemeentelijke basisadministratie staat. De moeder was al overleden voordat het gezin zijn intrek in de Drentse plaats nam.

