Vriend van Brech: Ik hoop dat hij zich bij de politie meldt

Dat meldt Van 't Padje vanmiddag in een verklaring op zijn Facebook-pagina.

Hij en Brech beheerden samen het chalet in de Vogezen. ,,Het wekte verbazing dat hij niet terug was gekomen, terwijl hij wist dat zijn moeder ernstig ziek was. Half april is ze overleden.''



Van 't Padje leidde dit voorjaar nog de zoektocht naar zijn vermiste bushcraftvriend Brech. ,,Dit bericht sloeg in als een bom. Ik was er totaal kapot van, gesloopt. Ik kende Jos als een toegewijd en gepassioneerd bushcrafter, niet als mogelijke dader.''

Van 't Padje kreeg van de politie al eind juni informatie over de betrokkenheid van Brech bij de moordzaak, maar moest een geheimhoudingsverklaring tekenen. ,,Ik kon en mocht er niks over zeggen. Ik heb er alles aan gedaan om te helpen, door mee te denken en tips te geven. Alles wat wij in de zoektocht hebben gedaan, hebben we met de politie gedeeld om maar te zorgen dat hij binnengehaald zou kunnen worden. Ik ga er nog steeds mee naar bed en ik sta ermee op.''

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Erik van 't Padje zocht wekenlang naar Brech. © Eldridge Pentury

Van 't Padje schrijft verder: ,,Het doet me enorm veel pijn dat deze 'vriend' blijkbaar een gruwelijk geheim met zich meedraagt, een geheim waar ik op geen enkele wijze bij betrokken had willen zijn. Ik heb de laatste maanden vaak gewenst dat ik hem nooit had leren kennen, maar zo werkt het in het leven helaas niet.''



,,Het is complete rollercoaster'', zegt Van 't Padje tegen de PZC. ,,Al vanaf vorig jaar en het stopt niet. Eerst het overlijden van een heel goede vriend, dat was een enorme schok. Dan raakt Jos ineens vermist, dan blijkt dat Jos hierbij betrokken is. Je kunt je niet voorstellen wat voor mega-impact dit heeft.''

Lees alles over de laatste ontwikkelingen in de zaak-Nicky Verstappen in het dossier.