Vrienden treuren na Pinkpop-drama: Dit is heftig

Met tientallen staan en zitten ze buiten bij poppodium De Nieuwe Nor en Erin's Isle Irish Pub, even verderop. Sommigen dragen rode rozen. Het zijn vrienden en kennissen van twee Pinkpop-slachtoffers die vanavond spontaan samenkomen om te rouwen en te treuren om de overleden vrijwilliger Gilles Boux de Casson van De Nieuwe Nor en om vaste bezoeker Wayne van de Ierse pub. Wayne ligt zwaargewond in het ziekenhuis.



Het café en het poppodium liggen amper vijftig meter van elkaar verwijderd, ze delen veel publiek. ,,Dit is heftig'', zegt eigenaar Joris Mom van de pub. ,,Wayne is een vaste gast. Dus dit komt hard aan. Officieel zijn we dicht, maar ik heb tegen mensen gezegd: als je wil kun je komen praten.''



Wat er precies gebeurd is, weet Mom niet. ,,Het is zwaar. Het verwerkingsproces is heftig: niemand begrijpt het. De situatie is gewoon kut.''



De toedracht van de fatale aanrijding vannacht op Pinkpop is nog altijd onbekend. Rond vier uur 's nachts schepte Danny S. vier festivalgangers. De verdachte heeft zich bij de politie gemeld en wordt verhoord.