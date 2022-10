Vriendin Carlo Heuvelman eist tonnen schadevergoeding van verdachten

Het bedrag komt neer op zo’n 300.000 euro. Volgens letselschadeadvocaat Edwin Bosch had dat nog veel hoger kunnen uitvallen. ,,Maar dan wordt het een ingewikkelde berekening voor in een strafzaak. Nu volgen we een ‘standaard overlijdensschadeberekening’ die we ook zouden maken als iemand bij een verkeersongeval om het leven komt.”

Er is volgens hem nu geen rekening gehouden met eventuele salarisverhogingen van Heuvelman, die stierf op 27-jarige leeftijd, en ook is de tijd waarover de schade wordt berekend ‘slechts tien jaar’. „We nemen mee dat zijn vriendin op termijn een nieuwe partner zal vinden, maar daar is het nu veel te vroeg voor. Ze kan zijn dood nog niet verwerken zolang de zaak loopt, en we houden er rekening mee dat het nog jaren gaat duren voordat het proces is afgerond. We verwachten dat de verdachten na een veroordeling nog in hoger beroep zullen gaan.”

Carlo Heuvelman uit Waddinxveen stierf vorig jaar aan de gevolgen van hersenletsel, vier dagen na een mishandeling op Mallorca in de nacht van 13 op 14 juli. Er werden daarna negen Nederlandse jongemannen - 18 tot 20 jaar oud - opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij verschillende opstootjes die nacht op het vakantie-eiland.

Fatale schoppen

Drie van hen worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Heuvelman. Sanil B. had dna van Carlo aan zijn schoen, hij zit als enige nog in de cel. Alle verdachten ontkennen dat zij Carlo de fatale schoppen hebben gegeven, al geven ze wel toe betrokken te zijn geweest bij de vechtpartijen op de boulevard. Heuvelman zou na de eerste klappen gevallen zijn en daarna nog een of meerdere laatste schoppen hebben gekregen, die hem uiteindelijk het leven kostten.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de negen verdachten begint morgen. De rechtbank Midden-Nederland trekt er elf dagen voor uit. Een uitspraak wordt verwacht op 18 november.

