Vriendjespolitiek en wantrouwen bij cruciale dienst van de politie: ‘Rapport is steekvlam’

Vriendjespolitiek, discriminatie en onderling wantrouwen. Er is behoorlijk wat mis bij de landelijke informatiedienst van de politie, blijkt uit een rapport van KPMG. De onrust bij de dienst is groot, want het meest kritische rapport moet nog komen.

Ongewenst gedrag is onbespreekbaar en er is sprake van een old boys network, waarin mensen worden voorgetrokken. De cultuur bij DLIO, de landelijke informatiedienst van de politie waar een kleine duizend mensen werken, is kortom flink verziekt. Dat blijkt uit het KPMG-rapport dat in handen is van deze nieuwssite.

Aan een enquête van KPMG werkten 253 DLIO-medewerkers mee. Liefst 188 van hen zeggen het afgelopen jaar te hebben meegemaakt dat collega’s werden voorgetrokken. 141 zeggen machtsmisbruik te hebben ervaren. 62 medewerkers zagen dat er gepest werd op de werkvloer, en 57 spraken van discriminatie. In totaal werden 611 incidenten gemeld, ‘fors meer’ dan KPMG normaal verwacht.

Wantrouwen

Naast de vriendjespolitiek en ander ongewenst gedrag is er een sfeer van onderling wantrouwen. Veertig procent van de medewerkers vertrouwt zijn of haar directe collega’s niet. Er is angst om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken. Slechts de helft voelt zich vrij dat te doen, blijkt uit het onderzoek in opdracht van de Landelijke Eenheid van de politie, waaronder DLIO valt.

De problemen zijn ernstig, want DLIO is een belangrijke dienst in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Vanuit hier worden bijvoorbeeld de politie-liaisons aangestuurd, die overal ter wereld de vooruitgeschoven posten van de politie vormen. Ook handelt de dienst alle internationale rechtshulpverzoeken af. DLIO speelde bijvoorbeeld een grote rol in het onderzoek naar de organisatie van Ridouan Taghi.

‘Even slikken’

De uitkomst van het KPMG-rapport ‘was even slikken’, zegt hoofd van de Landelijke Eenheid Jannine van den Berg in de Volkskrant. Ze vermoedt dat het cultuurprobleem breder speelt dan alleen DLIO. ,,Hebben we, door de toegenomen werkdruk - de liquidaties, de groeiende vraag om beveiliging, de boerenprotesten, de vele demonstraties die we gehad hebben, onze focus op terrorisme, de drugsproblematiek - wel genoeg aandacht voor onze eigen mensen?”

Van den Berg verwijt zichzelf dat ze te laat heeft ingegrepen en te veel heeft vertrouwt op de chefs die onder haar werken. ,,Je moet een veenbrand blussen voordat het een steekvlam wordt. Dit rapport is een steekvlam.”

Buitengewoon ernstig

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP heeft de uitspraken van Van den Berg in de Volkskrant met verbazing gelezen. ,,Jarenlang hebben de vakbonden deze problemen aangekaart. Die werden afgedaan als stemmingmakerij, onwaar en afkomstig van een klein clubje. Dit rapport toont aan dat de problemen veel breder spelen en buitengewoon ernstig zijn. Een politiechef hoort daarvan op de hoogte te zijn. We willen in gesprek met de korpschef over de problemen. Dit is niet het einde van het verhaal, maar het begin.”

De onrust bij de Landelijke Eenheid is groot. Na verschillende incidenten zijn het afgelopen jaar meerdere teamchefs gedwongen opgestapt, waaronder het hoofd van DLIO. Nu is men in afwachting van een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid, dat naar verluidt nog kritischer wordt dan het KPMG-rapport.