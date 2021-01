Vrijspraak voor vader en zoon na beschijnen Apache met laserpen: ‘Niet te bewijzen’

Het incident gebeurde in april 2019. De piloot kreeg door het licht een stekende pijn in zijn linkeroog. Hij raakte verblind en gedesoriënteerd.



Ook de copiloot was het zicht op de vlieginstrumenten enkele seconden kwijt. De piloot kon de helikopter even later veilig laten landen, maar hij had wel oogletsel. Pas maanden later zag hij niet meer dubbel en kon hij weer nachtelijke vluchten uitvoeren.