Vrijspraak voor verdachten van afpersing fruithandel na cokevondst

De officier van justitie had twee weken geleden nog 18 maanden celstraf geëist tegen de 33-jarige Ali el I. uit Hilversum. Tegenover de rechter verklaarde El I. dat hij gevraagd was om het geldbedrag op te halen. Hij zou er zelf 3000 euro voor krijgen - maar wie hem vroeg, wilde El I. uit angst niet zeggen. Volgens het OM wist El I. dat fruithandelaar Willem de Groot al enige tijd via sms-berichten werd bedreigd en afgeperst. Dit begon nadat tussen een lading bananen een partij van 400 kilo cocaïne werd gevonden, waarna de politie werd ingeschakeld. In samenspraak met de politie werd een bedrag van 150.000 euro achtergelaten in een auto bij een Van der Valk-hotel in Zaltbommel, terwijl verschillende politieteams de zaak in de gaten hielden.

Met het afpersen zei hij niets te maken te hebben. Op de vraag of hem is gevraagd te zwijgen, en of hij bang is voor medeverdachten, wilde El I. niets zeggen. Ook twee medeverdachten werden door de rechtbank vrijgesproken. Ouafil M. (31) was volgens het OM een ‘essentiële schakel’, omdat het OM hem koppelde aan de dreig sms-smsjes en een aangemaakt bitcoinadres. Ook tegen hem werd 18 maanden geëist. Zijn ex-vriendin, die 100 uur werkstraf hoorde eisen, is ook vrijgesproken. Zij zat ook in een auto die bij het hotel door de politie werd gezien. Het OM had haar al een kleinere rol toegeschreven, omdat er twijfels waren of zij wist wat er speelde.