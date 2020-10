Vrijwel hele Randstad nu op hoogste risiconiveau, rest van Nederland zorgelijk

Door het alsmaar stijgende aantal besmettingen is het corona-risiconiveau in vier veiligheidsregio's inmiddels opgeschaald naar ‘ernstig’. Vier andere veiligheidsregio's zijn van waakzaam naar zorgelijk gegaan.

In de veiligheidsregio’s Hollands Midden, Utrecht, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland-Zuid geldt vanaf nu het hoogste risiconiveau. Haaglanden, Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond stonden daar sinds eind september al op. Zeven veiligheidsregio’s staan nu op het hoogste niveau, waarmee bijna de gehele Randstad dieprood gekleurd. Alleen in Kennemerland en de Gooi- en Vechstreek is het risiconiveau met ‘zorgelijk’ nog één trede lager.

In enkele andere regio's buiten de Randstad is het risico gisteren van ‘waakzaam’ naar ‘zorgelijk’ gezet: IJsselland, Limburg-Noord, Zuid-Limburg en Zeeland. Daarmee staat geen enkel deel van Nederland meer op het laagste risiconiveau.

Record

De drie risiconiveau's (zie kader) maken onderdeel uit van het coronadashboard dat het kabinet enkele maanden terug instelde. De risiconiveau’s worden elke week beoordeeld door de overheid, de GGD’en, het RIVM en de veiligheidsregio’s. Een regio gaat naar het hoogste risiconiveau als het aantal wekelijkse coronabesmettingen meer dan 150 per 100.000 inwoners bedraagt. Het niveau ‘zorgelijk’ geldt bij minstens 50 positieve coronatesten in de week op 100.000 inwoners (7 per dag).

Daar komen alle regio's dus ruim boven. Gisteren meldde het RIVM 6500 besmettingen Amsterdam-Amstelland vestigde vandaag een record met 68,7 besmettingen per 100.000 mensen. Dat komt neer op bijna tien keer de signaalwaarde. Gisteren had Haaglanden 65,4 positieve tests per 100.000 mensen en Rotterdam-Rijnmond 62,5.

Nieuwe maatregelen

De opschaling betekenen in praktijk dat de kans dat het kabinet komende week nieuwe, strengere coronamaatregelen neemt groot is. ,,De ontwikkeling van de cijfers is heel zorgwekkend. Het gaat duidelijk niet de goede kant op”, stelde minister De Jonge gistermiddag. Hij zegt nog steeds op afvlakking van het aantal besmettingen te hopen, maar geeft toe dat de cijfers daartoe nog geen aanleiding zien. ,,Dit is een trend die je niet wil zien. We houden de cijfers goed in de gaten en bereiden ons voor op nadere maatregelen.”

De drie risiconiveau's (bron coronadashboard overheid) 1) Waakzaam. De situatie is beheersbaar. Het aantal nieuwe besmettingen is laag. Kwetsbare groepen dienen alert te zijn. Het bron-en contactonderzoek is overwegend effectief. Maatregelen worden voldoende nageleefd en zijn te handhaven. Er is voldoende zorgcapaciteit. Aanvullende maatregelen zijn erop gericht om de bestaande aanpak beter te laten functioneren. 2) Zorgelijk. De situatie ontwikkelt zich negatief. Het aantal nieuwe besmettingen neemt toe. Maatwerk is nodig om kwetsbare groepen te beschermen. Als de situatie voortduurt, wordt het bron- en contactonderzoek ineffectief. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De druk op de zorgcapaciteit neemt toe. De bestaande aanpak moet met aanvullende maatregelen worden versterkt om de verspreiding van het virus weer onder controle te krijgen en terug te keren naar een beheersbare situatie. 3) Ernstig. Hard ingrijpen is noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie. Het aantal nieuwe besmettingen neemt snel toe. Intensief maatwerk is nodig om kwetsbare groepen te beschermen. Het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief, waardoor het zicht op de verspreiding afneemt. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De zorgcapaciteit is onvoldoende. Maatregelen zijn erop gericht om (regionale) overbelasting van de zorg te voorkomen, kwetsbaren te beschermen en weer zicht op de verspreiding van het virus te krijgen.