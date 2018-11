Vrijwilligers beginnen nieuwe ‘prikactie’ in weiland bij pleeggezin Willeke Dost

Examendebacle Afgezette bestuurs­voor­zit­ter VMBO Maastricht haalt uit naar onderwijs­in­spec­tie

13:38 André Postema, de bestuursvoorzitter van Limburgs Voortgezet Onderwijs (VMBO Maastricht) legt per direct zijn functie neer. Zijn positie werd wankel nadat in juni de eindexamens van alle 354 leerlingen van VMBO Maastricht ongeldig werden verklaard omdat het grootste deel de schoolexamens nog niet had afgerond. In een verklaring hekelt hij het rapport van de onderwijsinspectie dat invloed had op zijn vertrek: ,,Ik ben verbijsterd".