Vrijwilligers en medewerkers van de Stichting Hulptroepen Alliantie, de non-profitorganisatie van Sywert van Lienden en zijn compagnons, willen dat zij hun miljoenenwinst terugstorten. Dat schrijven ze in een brief in de Volkskrant . Ze zeggen daarin onder meer dat zij ‘een jaar lang misleid, gemanipuleerd en voorgelogen zijn, net als de rest van Nederland’.

De auteurs roepen van Lienden, Damme en Van Gestel op alle winst terug te storten naar de Nederlandse overheid: ,,Terugstorten is, na dit misbruik van zowel publiek als persoonlijk vertrouwen, de enige aanvaardbare route richting herstel.”

Ook schrijven ze over de inzet van van vrijwilligers, medewerkers, partners en gedoneerde middelen om 40 miljoen mondkapjes naar Nederland te halen. Daarbij handelden zij uit naam van de Stichting Hulptroepen Alliantie. Intern werd gecommuniceerd dat dit belangeloos en zonder winstoogmerk gebeurde. De betrokkenen lazen vervolgens in de Volkskrant dat Sywert van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel twee deals met de overheid ter waarde van 100,8 miljoen euro via een commercieel bedrijf Relief Goods Alliance hadden afgesloten, waarbij wel winst was gemaakt.

‘In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat de oprichters misbruik hebben gemaakt van de legitimiteit van de stichting om zichzelf te verrijken. Zij gebruikten de welwillendheid die de stichting ten deel viel om meer dan 28 miljoen euro winst bij te schrijven op hun rekening’, staat in de brief. De circa 40 miljoen mondkapjes die de opiniemaker en zijn zakenpartners leverden zijn nooit gebruikt.

Hieronder staat de ingezonden brief zoals deze in de Volkskrant is verschenen:

INGEZONDEN BRIEF

Wij zijn vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen die zich vanaf maart 2020 hebben ingezet voor de Stichting Hulptroepen Alliantie: een initiatief van Bernd Damme, Camille van Gestel en Sywert van Lienden om ‘zonder winstoogmerk’ een oplossing te bieden voor het enorme tekort aan mondkapjes bij ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen.

Aangestoken door het enthousiasme van deze drie mannen hebben wij samen met tientallen vrijwilligers en bedrijven het afgelopen jaar intensief samengewerkt bij Hulptroepen. En zijn, zo blijkt nu, van dichtbij getuige geweest hoe wij ruim een jaar lang misleid, gemanipuleerd en voorgelogen zijn, net als de rest van Nederland.

Bij de eerste lading mondkapjes die aankwam, waren we euforisch. Dat hadden wij toch maar mooi voor elkaar gekregen met onze tomeloze inzet. Na dit eerste succes volgde het overheidscontract voor 40 miljoen mondkapjes. Anders dan nu door Sywert in de media wordt gesuggereerd, is ook díe deal tot stand gekomen dankzij de inzet van vrijwilligers, medewerkers, partners en gedoneerde middelen. Terwijl Sywert elke kans in de media aangreep om zijn ‘goede daden’ ten toon te spreiden, werd op de achtergrond hard gewerkt door vrijwilligers en medewerkers, óók aan deze overheidsdeal.

Testlaboratorium

Sommigen speurden China en Nederland af op zoek naar goede producten, anderen doken in wetgeving en controleerden de certificaten, weer anderen stelden hun testlaboratorium ter beschikking of begeleidden het logistieke proces. Er werd een website uit de grond gestampt, presentaties in elkaar gezet en bovenal werd een team gebouwd om deze gigantische klus te klaren.

Bernd, Camille en Sywert pronkten niet alleen richting de buitenwereld over hun belangeloosheid, maar deden dat juist ook intern en naar samenwerkingspartners. Alle verzoeken om een bijdrage te leveren aan het ‘overheidscontract’ werden gedaan uit naam van Stichting Hulptroepen, via mails met de naam en het logo van de stichting, vanaf e-mailadressen van de stichting. Vakkundig is elke commerciële intentie verborgen gehouden voor al deze mensen die de mondkapjesleveringen mogelijk hebben gemaakt.

Wij wisten echter van niets, en waren juist onder de indruk van hoe de mannen hun mediabekendheid, zakelijke ervaring en netwerk aanspraken en wisten te mobiliseren. En dat ze dit belangeloos ‘om niet’ deden. Nog dit voorjaar benadrukten ze dat ze toch al een jaar zonder baan zaten. Met de wetenschap van nu opnieuw dezelfde manipulatieve truc, ingezet om ons een impuls te geven om belangeloos door te gaan.

In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat de oprichters misbruik hebben gemaakt van de legitimiteit van de Stichting om zichzelf te verrijken. Zij gebruikten de welwillendheid die de stichting ten deel viel om meer dan 28 miljoen euro winst bij te schrijven op hun rekening.

Liefdadigheidsinstelling

De initiatiefnemers lijken zich nu vooral zorgen te maken over hun eigen imago (‘De media maken mijn reputatie kapot’) of de rechtmatigheid van hun overeenkomst. Wat zij nog steeds niet lijken te beseffen is welk onrecht zij hun eigen vrijwilligers, medewerkers en andere direct betrokkenen hebben aangedaan, mensen met wie ze dagelijks samenwerkten. Door zich maandenlang voor te doen als voormannen van een pure liefdadigheidsinstelling, hebben Bernd, Camille en Sywert ons bedrogen en misbruik gemaakt van onze goede wil. Hiermee hebben zij op schandalige wijze inbreuk gemaakt op onze morele integriteit, en hebben ze een deuk in het vertrouwen in maatschappelijke initiatieven in heel Nederland geslagen. Zonder het voorliegen had géén van ons meegewerkt en had het drietal dit nooit voor elkaar gekregen.

Stuk voor stuk zijn we een jaar lang voorgelogen, sommigen van ons elke dag opnieuw. De maatschappij en wij zijn misleid voor persoonlijk gewin en dat moet teruggedraaid worden. Met zulk bedrog, richting alle mensen in de zorg, richting iedereen die bij Hulptroepen heeft besteld, en richting iedereen die zich wél belangeloos heeft ingezet, mag je niet wegkomen.

Geheimhoudingsplicht

De geraffineerde poging om een juridische mistwolk (van beroep doen op een geheimhoudingsplicht tot het strooien met namen van bv’s) op te trekken en te benadrukken dat de situatie erg complex is, mag niet slagen. Het is niet complex, maar juist heel simpel: deze miljoenendeal had nooit plaats kunnen vinden zonder de bijdragen van al deze vrijwilligers en andere krachten, die nooit hadden meegewerkt als ze niet op deze manier waren misleid. Een halfslachtige toezegging van een van de drie oprichters dat het rendement van het geld ten bate zal komen van maatschappelijke doelen is niet genoeg. De mogelijkheid dat enige winst in handen van de initiatiefnemers blijft, is onverteerbaar.

Wij hebben ons enkel ingezet in de veronderstelling dat eventuele marge volledig zou worden terugbetaald aan de overheid. En dat is onze eis. Daarom doen wij nogmaals publiekelijk een oproep aan Bernd Damme, Camille van Gestel en Sywert van Lienden, zowel individueel als gezamenlijk, als Relief Goods Alliance B.V.: stort de gehele winst terug naar de overheid. Het is onrechtmatig verkregen geld dat toebehoort aan de samenleving, en dat is binnengehaald dankzij de manipulatie van tientallen direct betrokkenen. Terugstorten is, na dit misbruik van zowel publiek als persoonlijk vertrouwen, de enige aanvaardbare route richting herstel.

