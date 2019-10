Vroege vrieskou: na het weekeinde mogelijk -1 op ‘neushoogte’

De schaatsen hoeven nog niet uit het vet, maar dat het in de nacht van zondag op maandag behoorlijk fris gaat worden is volgens weerdeskundigen zeker. Misschien zelfs zo koud dat er sprake is van de eerste vorst. Vooral in het oosten van het land bestaat de kans dat het kwik even onder het vriespunt duikt. Niet veel, maar toch.

,,De kans op de eerste nachtvorst is het grootst in het oosten en noordoosten van Nederland’’, zegt Wilfred Janssen van Weerplaza. Het gaat dan om temperaturen op een hoogte van zo'n anderhalve meter. ,,Op de koudste plaatsen komen we dan uit op waarden tussen de 0 en -1 graden.’’



Wie de thermometer op grashoogte houdt, zal zelfs lager uitkomen. Half september daalde de temperatuur aan de grond in het zuiden van Noord-Brabant en Limburg voor het eerst onder het vriespunt. Op Gilze-Rijen werd het in de ochtend van 18 september met -0,9 graad het koudst.

Neushoogte

,,Vorst aan de grond zullen we op meer plaatsen gaan zien’’, weet Janssen. ,,Op tien centimeter boven het gras zullen de thermometers wat lagere temperaturen aangeven.’’ Dat de temperatuur in deze tijd van het jaar op ‘neushoogte’ komt is vroeg te noemen. ,,Normaal is dat pas rond 23 oktober ergens in het land het geval.’’



Vorig jaar deed de vorst overigens nog veel vroeger zijn intrede. Janssen: ,,Toen daalde het kwik al op 29 september onder nul.’’ Overigens was dat volgens de weerman geen record. Dat staat op 15 september 1971. In 2000 liet de eerste vrieskou op zich wachten tot 16 december.

Van korte duur