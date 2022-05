Vrouw (19) veertig minuten lang aangerand in trein, politie zoekt man met tatoeage in gezicht

Nadat de vrouw was ingestapt kwam er direct een man tegen haar aan zitten in een verder lege treincoupé. Daar is ze veertig minuten lang betast. Gedurende de rit naar Alkmaar kon ze geen alarm slaan. In Alkmaar kon ze uitstappen, waar ze werd opgevangen door medewerkers van de veiligheidsdienst van NS. Die belden vervolgens de politie.

De politie is nu op zoek naar een man met het volgende signalement: lichte huidskleur, ongeveer 40 jaar oud en 1.70m lang, kalend met kort blond haar en een tatoeage in zijn gezicht. Wie een vermoeden heeft om wie het gaat, kan bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. De zedenpolitie heeft camerabeelden veiliggesteld en heeft de zaak in onderzoek.