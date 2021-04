Vrouw (24) meermaals overreden door taxi na ruzie om neptelefoon

Volgens de Amsterdamse zender AT5 is de verdachte een taxichauffeur. Op foto’s is te zien dat onder de vernielde auto een bord ligt dat door taxi's op het dak wordt geplaatst. Ook zit op een van de ramen een sticker die vaak op taxi's te zien is. De politie kan niet bevestigen dat het om een taxichauffeur gaat en of de man op dat moment aan het werk was. Wel is duidelijk dat de bestuurder van de auto, een 23-jarige man uit Amsterdam en de bijrijder (een 26-jarige man eveneens uit Amsterdam) zijn aangehouden. De bestuurder wordt beschuldigd van poging tot doodslag.

De politie laat weten dat uit onderzoek van de recherche het beeld is ontstaan dat er een conflict was over de aankoop van een mobiele telefoon. De vrouw zou eerder die avond een mobiele telefoon via Marktplaats hebben gekocht en deze op de Ranonkelkade in Amsterdam-Noord hebben opgehaald. Toen bleek dat het geen echte telefoon was, is ze teruggegaan om verhaal te halen. Hierop ontstond een conflict met de inzittenden van de auto, een zwarte Volkswagen Golf. Tijdens dat conflict is de vrouw meerdere keren aangereden en overreden.