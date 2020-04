Vrouw (33) komt om bij botsing tussen twee auto's, andere bestuurder aangehouden

De man raakte lichtgewond en moest voor onderzoek naar het ziekenhuis. Volgens de politie is de bestuurder na het ongeval weggelopen, maar hij kon al snel worden aangehouden. Onderzocht wordt of hij echt wilde vluchten. Het ongeluk gebeurde toen het slachtoffer linksaf sloeg richting het Gaderingviaduct. Haar auto werd vol geraakt door de Rotterdammer. De ravage was enorm.

De politie onderzoekt of de Rotterdammer door rood licht is gereden en of er alcohol in het spel was. Vanwege de ravage gaat de politie ervan uit dat hij met hoge snelheid de auto van het slachtoffer heeft geraakt. Het bepalen van de snelheid waarmee is gereden, is ook onderdeel van het onderzoek.