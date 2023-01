Vrouw (39) eist ruim twee miljoen euro van MMC na fout met spiraaltje: ‘Opleiding tot chirurg werd onmogelijk’

Met video Honderden jongeren in jeugdzorg dakloos na 18de verjaardag: ‘Voelde alsof ik gestraft werd’

Voor veel jongeren is hun achttiende verjaardag een mijlpaal om naar uit te kijken, maar in jeugdzorginstellingen is dat vaak anders. Daar moet 65 procent van de jongeren met intensieve begeleiding weg als ze die leeftijd bereiken. Een vijfde van hen wordt dak- of thuisloos.

13:54