Vrouw die haar aanrander opspoorde nu via Facebook met de dood bedreigd

Dat meldt Sylvia Veld (29) aan De Telegraaf. Betrokkenen in Den Haag en de politie Noord-Holland bevestigen de uitzetting van M. en de bedreigingen. De rol van de Somaliër wordt onderzocht. Het feit dat de Somaliër inmiddels is teruggekeerd naar zijn land doet daar niets aan af. ,,We nemen de bedreigingen serieus en de recherche is een onderzoek gestart, waarbij ook de afdeling zeden is betrokken. Er is inmiddels een afspraak voor een aangifte gemaakt", zegt een woordvoerder van de politie Noord-Holland. Er is in elk geval sprake van twee bedreigingen. M. zou in de gevangenis hebben gezegd dat Veld 'dood' moest.

Bedreiging via Facebook

Afgelopen week bedreigde een Somalische man uit Mogadishu Veld op haar Facebookpagina. ,,Jij gaat dood kankerhoer. Vieze vrouw'', viel in de post te lezen. Er wordt nu uitgezocht of M. ook betrokken is bij de bedreiging, schrijft de krant. Wellicht heeft de man vanuit Somalië het bericht zelf geplaatst. Het kan ook zijn dat hij bekenden in Nederland heeft aangezet tot de bedreiging.



Veld spoorde haar aanrander, die haar gsm-toestel had meegenomen, zelf op via de telefoonapp Find My iPhone. De vrouw lokte de asielzoeker in de val door zich voor te doen als iemand die met hem wilde daten, waarna M. een foto van zichzelf stuurde met de gestolen telefoon. De vrouw zegt doodsbang te zijn en represailles te vrezen.



„Ik ben blij en bang tegelijk. Blij en opgelucht omdat hij het land uit is. Eindelijk. Bang omdat ik, meteen nadat hij daar was geland, een directe doodsbedreiging uit Somalië heb ontvangen. Het is zeer, zeer intimiderend. Ik weet dat het van hem komt”, zegt Veld. „Hij voelt zich slachtoffer. Hij zit ver weg, maar zijn vriendjes zitten nog hier. ''