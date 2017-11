Vrouw die kind op Amsterdam CS achterliet aangehouden

De vrouw kon worden aangehouden dankzij tips van alerte burgers, aldus de politie. Naar haar betrokkenheid wordt verder onderzoek gedaan.



De politie maakte vanmorgen bekend op zoek te zijn naar een onbekende vrouw. Het jongetje, vermoedelijk zo'n vier of vijf jaar oud, verkeert in goede gezondheid, maar zegt geen woord. ,,Een ongebruikelijke zaak", aldus een woordvoerder van de politie Amsterdam vanmorgen.



Onderzoek van de camerabeelden op het station maakte duidelijk dat de jongen eerder in het gezelschap was van een vrouw. Om de zaak zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen besloot de politie om de beelden van de vrouw openbaar te maken. Op het beeldmateriaal is te zien dat de vrouw met twee rolkoffers door Amsterdam Centraal Station loopt.



Tot op heden heeft niemand contact opgenomen met de politie om de vermissing van het jongetje te melden. Mocht niemand zich melden, dan kan de politie besluiten om ook beeldmateriaal van het ventje te publiceren. ,,Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Het onderzoek is nog in volle gang.''



Het jongetje is inmiddels opgevangen in een pleeggezin en maakt het goed. De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek naar wat het best is voor het kind.