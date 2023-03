Vrouw doodgeschoten in trapportiek Amsterdam, vermoedelijke schutter dood gevonden

Een mannelijke buurtbewoner geeft aan niets gehoord of gezien te hebben. Zijn keuken zit aan de De Wittenstraat. ,,In die flat gebeuren wel meer vervelende dingen met personen die overlast veroorzaken. Twee maanden geleden was er nog een inval. ’s Avonds sta ik daar ook liever niet bij het keukenraam.”



Een timmerman die rond 08.00 uur ‘een bakkie’ deed in de Van Hallstraat, vlak bij de De Wittenstraat, zag plotseling vele politieauto’s. ,,Ze reden keihard over de stoep.”



Een vrouwelijke bewoner van de De Wittenstraat blijft tijdens het uitlaten van haar hond even stilstaan bij het afzetlint. Ze heeft niets gemerkt van het schietincident en is geschokt door de gebeurtenissen. ,,Dit is echt crazy. Ik woon hier al zes jaar en heb nog nooit zoiets meegemaakt.”