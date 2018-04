Vrouw gewond geraakt tijdens paasprotest Oostvaardersplassen

Gummiknuppel

Volgens actievoerder Betty den Engelsman uit Alkmaar is de vrouw met een gummiknuppel geslagen door de politie. ,,We wilden graag een vreedzame actie voeren door wat stro over de hekken te gooien. Voor de dieren is het immers ook Pasen, die willen ook wel eens een keer verwend worden. Maar het liep vreselijk mis. We stuitten op een grote politiemacht die ons dwong om terug te gaan. Daarbij is een actievoerder geslagen met een wapenstok. Zijn vrouw heeft haar hand gebroken. Ze had haar hand op het hek en daar hebben ze even een gummiknuppel overheen gehaald.’’ De politie onderzoekt de zaak. ,,We hebben op beeld gezien dat er inderdaad een demonstrant gewond is geraakt door een wapenstok van een van onze agenten. We hebben de zaak in onderzoek’’, zegt een woordvoerder van de politie Midden-Nederland. ,,Mocht de vrouw daar behoefte toe voelen, dan kan ze zich bij ons melden. Ook is het mogelijk een klacht in te dienen als zij vindt dat ze onheus bejegend is.’’ Wel geeft de politiewoordvoerder daarbij aan dat wanneer je meedoet aan dergelijke protesten, je een risico loopt.

300 protestanten

In totaal hebben vandaag ongeveer driehonderd mensen geprotesteerd tegen het beleid dat wordt gevoerd voor de zogeheten grote grazers in de Oostvaardersplassen. Op Facebook werd het evenement een 'paasbrunch' genoemd, maar dan wel voor de dieren. ,,Dus kom massaal, we kunnen alle hulp gebruiken'', stond in het bericht op Facebook.



Staatsbosbeheer betreurt de ontstane commotie, vooral vanwege het welzijn van de dieren in het gebied. Woordvoerder Marcel van Dun: ,,We begrijpen best dat er op verschillende manieren tegen de Oostvaardersplassen aan kan worden gekeken. Maar het is niet goed om de dieren bij te voeren. Dat hebben we van begin af aan gezegd. Je grijpt in in de natuur. Het gebied bepaalt zelf voor hoeveel dieren er plek is.’’ Rust is juist nu van belang. ,,Maar vandaag is het tegenovergestelde bereikt. De dieren staan in de winterstand, hebben rust nodig. Ze wachten tot het gras gaat groeien. Door het gebied nu in te trekken, verstoor je die rust met alle gevolgen vandien.’’