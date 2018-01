Vrouw met kinderwagen ontsnapt aan vallende boom

Haar wandeling over het Wilhelminaplein is vastgelegd door de camera's van Kwalitaria 't Hukske, meldt De Limburger. De boom valt om en belandt net niet op de passerende vrouw met kinderwagen. In zijn val neemt de boom wel een dakdeel van een naastgelegen gebouw mee. Het had niet veel gescheeld of dit ommetje met de baby was op een ware nachtmerrie uitgedraaid.