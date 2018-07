Vrouw overleden bij steekpartij in Hoogerheide, man aangehouden

De steekpartij vond plaats in een woning. De man werd ter plaatse aangehouden. Het incident zou zich hebben afgespeeld in de relationele sfeer. Het gaat volgens buurtbewoners om een kinderloos stel. Ze lieten vaak de hond uit, maar verder is omwonenden tot nu toe niets vreemds aan de twee opgevallen. Het tweetal woonde samen in de woning aan de Binnenweg.

Drugsmilieu

De opgepakte man is J.H. Hij heeft meerdere keren in de cel gezeten, onder andere voor poging tot doodslag en mishandeling. De problemen begonnen toen zijn halfbroer Gerrit Hopmans (die een andere achternaam heeft dan H., red.) in 1995 is doodgeschoten in een café aan het Catharinaplein in Bergen op Zoom. Dat zou het gevolg zijn van een jarenlang spelende vete tussen het slachtoffer en de 'Turkse clan' die destijds actief was. De dood leidde toen tot veel spanningen. De dader is veroordeeld tot acht jaar cel.