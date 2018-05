Vrouw overleden na spoedbevalling in bakkerij Hulst, toestand baby zorgelijk

Rechter doet uitspraak in zaak vergis­moord op Djordy (31)

6:47 De zeven verdachten in de zaak van de zogenoemde vergismoord op Djordy Latumahina in Amsterdam horen vandaag welke straf ze krijgen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in maart hoge celstraffen tegen de twee vermeende schutters en drie andere hoofdverdachten bij de rechtbank in Amsterdam. Een van hen, Tony D., werd echter al daags na het proces op vrije voeten gesteld.