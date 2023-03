Vrouwen woest over obsessieve voortplantingsdrift van spermadonor Jonathan: 'Hij laat zich niet tegenhouden’

Mond van Edwin valt wagenwijd open: wie maakte 20 anonieme meldingen over zijn paarse vrachtwa­gen?

Edwin de Vos snapt er niets van. Wie is toch die anonieme buurtbewoner die al tig keer een anonieme melding maakte over zijn geparkeerde vrachtwagen? De Gouwenaar nodigt diegene graag uit voor een ‘koffie en gebakkie’ om eens samen in gesprek te gaan.