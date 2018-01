Vuurtoren Terschelling: 'weggepeste' Nicole zit al twee jaar 'in het donker'

De uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nuanceert het verhaal. ,,De kwestie heeft onze zeer nadrukkelijke aandacht en er wordt onderzoek gedaan. Voor de rest doen wij er geen mededelingen over omdat het een interne aangelegenheid betreft waarbij wij de privacy van de betrokkenen niet willen schaden", zegt woordvoerder Jaap Folkerts tegen het AD.



Volgens de Rijkswaterstaat-zegsman staat de zaak los van de storing in de vuurtoren. ,,Er is geen enkele link tussen de kwestie en de lamp in de Brandaris."



Het arbeidsconflict veroorzaakt volgens hem geen probleem voor het bemannen van de vuurtoren. Nicolette van Berkel is een van in totaal elf nautische verkeersleiders die elkaar afwisselen.