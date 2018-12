Vuurwerk eist levens in Enschede en Friesland

UpdateIn Enschede en in een dorp in Friesland zijn in de nieuwjaarsnacht twee mensen vermoedelijk door vuurwerk om het leven gekomen. De politie onderzoekt in beide gevallen de toedracht.

Aan de Gerststraat in Enschede werd een aanhanger opgeblazen. Tien meter verderop werd de omgeving afgezet met wit zeil. In een woning op zo’n vijftien meter van de aanhanger zijn de ruiten gesprongen.

Een omwonende meldt dat de man vermoedelijk in de buurt is gekomen van de aanhanger en dat die aanhanger vervolgens is geëxplodeerd. Het dodelijke ongeval gebeurde even na middernacht.

Enorme knal

Ook in het Friese dorp Morra kwam iemand om het leven, vermoedelijk door vuurwerk, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie heeft de straat waar het gebeurde, de Achterwei, afgezet. Morra is een dorp in de gemeente Dongeradeel.

Even voor acht uur werden de hulpdiensten massaal opgeroepen voor het incident. Een omstander vertelde een aanwezige fotograaf dat hij vuurwerk op zich af zag komen en een enorme knal hoorde.

De Leeuwarder Courant meldt dat het slachtoffer vermoedelijk zware verwondingen op liep door vuurwerk en is daaraan ter plaatse overleden. Dat gebeurde vlakbij de Moarster Feart, aan de zuidwestkant van het dorp. De politie doet onderzoek en heeft de directe omgeving afgezet.

Op dit moment zijn diverse politiemedewerkers ter plaatse, meldt een woordvoerder. Dat vuurwerk de oorzaak is van het overlijden, is nog niet officieel vastgesteld, maar er is wel ‘een sterk vermoeden’ dat dat het geval is. De politie verwacht in de loop van de avond of nacht meer informatie te kunnen geven.