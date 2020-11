Vuurwerk versplintert Jezusbeeld in Brabants dorp: ‘Ze hebben de geschiedenis vernield’

VIDEO Hoe de nacht­dienst van politieman Leo door een spookrij­der uit Almelo eindigde in een nachtmer­rie

22 november Wat als een rustige dienst begon, eindigde voor politieagent Leo de Haan (33) in een nachtmerrie. Een spookrijder uit Almelo boorde op 29 mei zijn auto op de A12 met bijna 160 kilometer per uur in een tegenligger, met fatale gevolgen. De Haan verleent eerste hulp. Het vreselijke ongeluk brengt hem in één klap terug bij die andere vreselijke situatie: de tijd dat hij als marinier in Somalië diende.