Vuurwerkbom huis burgemeester Woensdrecht mogelijk bewuste actie

UPDATEHet huis van de burgemeester van de gemeente Woensdrecht is in de nacht van zaterdag op zondag beschadigd door een vuurwerkbom. De voordeur raakte onherstelbaar beschadigd. Niemand raakte gewond, meldt de politie. Burgemeester Steven Adriaansen reageert verbijsterd.

De politie houdt er rekening mee dat de vuurwerkbom die bij het huis van de burgemeester van de gemeente Woensdrecht is ontploft, daadwerkelijk gericht was tegen de burgemeester. Zondag aan het eind van de middag was nog niemand aangehouden in de zaak, zo meldt een politiewoordvoerder.

Adriaansen hoorde net als diverse omwonenden rond 01.15 uur een harde knal. Wat bleek? De voordeur van de woning van de burgemeester was opgeblazen door een vuurwerkbom. Aan de voorzijde van het huis in Hoogerheide en aan de garage is flinke schade ontstaan. Ook een auto die op de oprit stond is beschadigd geraakt.

De burgemeester van de Brabantse gemeente laat weten ‘enorm geschrokken te zijn’: ,,Net als de omwonenden in de buurt. Ik tast volledig in het duister over de oorzaak en ik hoop dat het onderzoek van de technische recherche snel duidelijkheid geeft. De recherche pakt de zaak zeer serieus op.” Adriaansen is sinds 2013 burgemeester van Woensdrecht.

Omdat de ‘aanslag’ op de woning van Adriaansen nog bij de recherche in onderzoek is, wil de burgemeester geen verdere toelichting geven. ,,Ik ben hartstikke geschrokken”, herhaalt hij. ,,En ik weet echt niet wat de oorzaak zou kunnen zijn.” Wel zegt hij dat het in Hoogerheide tot nu toe redelijk rustig was als het om vuurwerkoverlast gaat. ,,Zeker als je het met andere plaatsen vergelijkt.” Hij hoopt dat dat zo blijft.

Mensen die meer weten of iets hebben gezien, worden opgeroepen zich te melden bij de politie. Die is een onderzoek gestart.

Volledig scherm De woning van de burgemeester is beschadigd geraakt. © Politie

