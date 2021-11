Vuurwerkbranche dreigt met kort geding om verbod te voorkomen: ‘In deze rottijd is iedereen eraan toe’

De schok voor de branche was extra groot, omdat twee dagen eerder ingewijden nog stelden dat het kabinet dit jaar geen verbod op de verkoop van vuurwerk zou afkondigen, omdat een maatschappelijke roep om zo’n ban in tegenstelling tot vorig jaar uitbleef en de ic’s vorig jaar veel voller lagen. Na de oproep van burgemeesters en artsen begon het kabinet alsnog te schuiven.

Juridisch aanvechten

Aanleiding voor het besluit van het kabinet is het stijgende aantal coronapatiënten dat de afgelopen weken moet worden opgenomen in ziekenhuizen. Planbare zorg wordt daarom soms al uitgesteld en dat kan tot gezondheidsschade leiden. Het vuurwerkverbod van vorig jaar voorkwam 70 procent van de SEH-bezoeken tijdens de jaarwisseling. Toen was voor het eerst sprake van een landelijk vuurwerkverbod.

Symbolische maatregel

De vuurwerkbranche is het oneens met het argument dat een vuurwerkverbod de zorg zou ontlasten. Volgens Groeneveld klinken er ook uit de zorgsector veel geluiden dat het verbod een ‘symbolische maatregel’ is, die geen invloed heeft op de beschikbaarheid van zorg.

Vuurwerkwinkeliers zijn diep geraakt dat er toch nog een landelijk verbod komt op het verkopen en afsteken van vuurwerk. Sinds het verbod bekend is geworden, krijgt de sector naar eigen zeggen veel reacties. ,,Miljoenen Nederlanders willen tijdens oud en nieuw siervuurwerk afsteken. Daar is iedereen aan toe in deze rottijd waar we nu in zitten”, aldus Groeneveld.