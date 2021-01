Vuurwerkbranche: Geef oud en nieuw met veilig vuurwerk ook nog een kans

Siervuurwerk

Teunissen: ,,Waar het om gaat is dit: je ziet aan de hoeveelheid vuurwerk die er toch is afgestoken, waarschijnlijk gekocht in België of het is illegaal of mensen hadden het nog, dat er veel behoefte aan is. We hadden juist voor dit jaar afgesproken dat pijlen, knallers en singleshots verboden zouden zijn. En dat is ook zo, dat is gewoon illegaal nu. Daarmee zou de jaarwisseling veilig moeten worden, maar nog wel mét siervuurwerk, cakes, compounds, relatief ongevaarlijk vuurwerk. Die kans op zo'n jaarwisseling hebben we nu nooit gehad. Die kans verdient de vuurwerkbranche en verdienen zeker ook de liefhebbers van vuurwerk.”