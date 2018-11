Vuurwerkbranche hoopt op snel groen licht voor alternatieve vuurpijlinstallatie

Massale vechtpar­tij bij kinder­feest in Rijen: 15 aanhoudin­gen

20:07 Wat een leuk kinderfeest in Rijen had moeten worden, mondde uit in een massale vechtpartij, waarbij mogelijk zelfs is geschoten. Vijftien mensen werden opgepakt. Burgemeester Jan Boelhouwer betreurt het incident. ,,Dit is in- en intriest.”