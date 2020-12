Vuurwerkbranche mag ook licht vuurwerk dit jaar niet verkopen

Dat zegt Marcel Teunissen van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. ,,Heel veel handelaren zijn na het verbod op vuurwerk categorie 2 overgestapt op categorie 1, het kleine werk, de sterretjes, trekrotjes, knalerwten, maar dat gaat nu ook niet door. We mogen het wel inkopen maar we kunnen het niet kwijt. We mogen de afhaalloketten niet openen en volgens het Vuurwerkbesluit mogen we het niet per post sturen en thuis bezorgen. Dat laatste was natuurlijk nooit een probleem want iedereen had de winkel open, maar dat mag dus dit jaar niet omdat we geen essentiële winkels zijn. Dat heeft het ministerie ons vanmorgen laten weten.”

Ook drive-through-achtige initiatieven die we zagen ontstaan na te sluiten van de winkels, kan niet. Er mag helemaal niks,” vervolgt Teunissen. ,,We mogen alleen online verkopen, maar ja, daar hebben we niks aan want we kunnen niet bezorgen. We zijn de enige branche, voor zover ik weet, die niet naar online kan uitwijken. We moeten volgens het Vuurwerkbesluit alles via een verkoopruimte afleveren. Ik snap dat wel voor zwaarder vuurwerk, maar kom op jongens, voor een pak sterretjes... Nu mag alleen een supermarkt nog licht vuurwerk verkopen. De handelaren zijn echt heel erg boos. Furieus. Dit laatste dingetje dat we nog hadden wordt ons nu ook afgepakt. Eerst begin dit jaar de vuurpijlen en het knalvuurwerk eruit, toen al het ‘normale’ vuurwerk en nu ook nog onze sterretjes, trekrotjes, knalerwten, grondtollen en fonteintjes. Wij zeggen: wees niet zo kinderachtig, laat ons dit kleine spul in elk geval bezorgen. Maar nee dus.”

De vuurwerkbranche kreeg al eerder dit jaar een enorme dreun toen de regering een vuurwerkverbod voor komende jaarwisseling afkondigde. Dit ter bescherming van alle zorgmedewerkers die het toch al zwaar hebben en alle gewonden die doorgaans vallen door vuurwerk, er dit jaar niet bij kunnen hebben.

Compensatie

Er is compensatie voor de vuurwerkbranche beloofd. Of dit wordt aangevuld nu ook het ‘kleine spul’ niet verkocht kan worden, weet Teunissen niet. ,,Maar er wordt sowieso maar zes procent van de omzet vergoed. Dan denk je: nou ja, dan pakken we die 5 à 10 procent van het kleine spul in elk geval nog en dat is dan nu ook van de baan.”

