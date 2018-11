Vuurwerkbranche met handen in haar na afgekeurde vuurpijlstandaard

Quote We hebben er 250.000 besteld en die zijn al bijna allemaal in Nederland Leo Groeneveld Voorzitter Leo Groeneveld van Pyrotechniek Nederland stuurt vandaag een brief naar de staatssecretaris met het verzoek heel snel met elkaar om de tafel te gaan. De branche zit met de handen in het haar nadat gisteren bekend werd dat de massaal ingekochte kleine lanceerinstallatie niet voldoet volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport. De installatie moet dit jaar verplicht worden verkocht aan iedereen die vuurpijlen koopt. Zonder installatie mag geen enkele vuurwerkverkoper een pijl meegeven aan klanten.

,,Daarom hebben we er dit jaar 250.000 besteld in China, terwijl dat er voorgaande jaren 10.000 waren, toen men ze vrijwillig kon kopen’’, zegt Groeneveld. ,,En die 250.000 zijn al bijna allemaal in Nederland, al varen er nog wat containers deze kant op.’’ Het zit de vuurwerkbranche vooral dwars dat de controle op de al jaren in gebruik zijnde installatie pas nu is uitgevoerd, zo kort voor oud en nieuw.

Niets aangeboden

De staatssecretaris reageerde daarop dat de installatie pas in oktober is aangeboden voor controle. Dat is volgens Groeneveld gewoon niet waar. ,,Nadat duidelijk werd dat de regering niet zou overgaan tot het verbieden van pijlen en knalvuurwerk, stuurde men in het voorjaar al aan op verplichte lanceerinstallaties. De ambtenaren informeerden ook regelmatig bij ons of dat haalbaar was en oriënteerden zich zelf ook. Al in juni, juli hebben wij duidelijk gemaakt dat we deze installatie wilden gebruiken. Die gebruiken we al jaren en hij voldoet. Dus wij gingen er ook vanuit dat deze goed is. Wij hebben ook helemaal niets aangeboden bij de Inspectie, de Inspectie is gewoon heel laat bij ons gekomen.’’

Volgens Groeneveld is de kleine installatie ook gewoon stabiel. ,,Wat zij met stabiel bedoelen, wordt nergens toegelicht. Hij is stabiel, want hij valt niet om. Behalve bij storm, maar ja, dan valt alles om. Bovendien moet je bij storm sowieso geen pijlen afschieten, dat staat ook op de gebruiksaanwijzing. De wetgeving is nu heel onduidelijk.’’

De branche ziet weinig mogelijkheden meer om razendsnel nieuwe te laten komen. De huidige aanpassen zou misschien kunnen. ,,Hij kost nu 1,99 euro. Dan wordt-ie wel duurder.’’

Vuurpijlen maken voor de vuurwerkbranche zeven procent van de omzet uit. Andere manieren om vuurwerk de lucht in te schieten, zoals cakeboxen waaruit vuurwerk omhoog schiet, mogen wel worden gebruikt.

Vuurwerkverbod of niet?

Ieder jaar komt het in diverse gemeenten en in de media weer ter sprake: moet er een vuurwerkverbod komen of niet? Wij vroegen het aan onze lezers in een vuurwerkenquête. Bekijk op de kaart hieronder de uitkomst.