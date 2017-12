Vuurwerkteam politie undercover op Instagram als 'Grapje100'

Via Grapje100 volgde de politie afgelopen weken ruim driehonderd accounts waar illegaal vuurwerk te koop staat. Zestig Instagram-accounts zijn op zwart gezet. In totaal zijn ruim 1.200 kopers en verkopers van illegaal vuurwerk in beeld gebracht. Honderden mensen, van wie de identiteit inmiddels bekend is, hebben agenten aan de deur gehad of kunnen die binnenkort nog verwachten. De gevolgde vuurwerkacounts zijn inmiddels van het politieaccount verwijderd.