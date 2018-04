VVD royeert Almeers lid dat naaktfoto's van BN'ers hackte

Van der K. heeft zich wel per direct teruggetrokken uit de lokale politiek. Op basis van de verkiezingsuitslag van 21 maart had hij recht op een plek in de Almeerse gemeenteraad. Volgens VVD-fractievoorzitter Hilde van Garderen zag hij af van zijn zetel wegens privéomstandigheden, maar verborg hij voor de partij dat er een strafrechtelijk onderzoek naar hem loopt.



Omroep Flevoland meldde afgelopen donderdag al dat Van der K. uit de politiek gestapt was omdat hij verdachte was in een strafrechtelijk onderzoek naar computervredebreuk. De link met de foto's en filmpjes van BN'ers werd toen nog niet gelegd. Hij werd in februari al aangehouden.



Volgens Omroep Flevoland heeft Van der K. enkele weken voor de verkiezingen in een gesprek met zijn partij al aangegeven dat hij niet van plan was om zitting te nemen in de gemeenteraad, mocht de uitslag daar recht op geven.



Deze vraag of er een strafrechtelijk onderzoek liep is op dat moment wel expliciet gesteld, meldt de omroep. Het feit dat de VVD al voor de verkiezingen wist dat Van der K. niet van plan was zitting te nemen in de gemeenteraad is door de partij op dat moment niet naar buiten gebracht.