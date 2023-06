VVD-top krijgt toch weer wat tijd voor asielpakket, maar ‘veenbrand’ woedt: ‘Mark, schiet eens op’

Op het strak geregisseerde VVD-congres krijgen leden zaterdagmiddag een half uur om grieven te spuwen over de hoge asielinstroom en waarom het kabinet niet ingrijpt. Maar dat halve uur is genoeg om de diepe onvrede aan het oppervlak te brengen. ,,Ik schaam mij een VVD’er te zijn”, zegt een lid. ,,Er woedt een veenbrand in de partij, jullie tijd raakt op. Kunnen we het kabinet niet beter laten vallen?”

Al dik zes maanden klinkt de roep in een deel van de VVD-achterban steeds luider: de asielinstroom, zeker de prognose van 70.000 asielzoekers, is te hoog. Partijleider en premier Mark Rutte beloofde in te grijpen, maar: ,,Er is geen resultaat”, zegt VVD’er Teun Heldens. ,,En ik hoor al tien jaar hetzelfde, maar het lukt niet. Waar ligt de grens? Wanneer zien we Mark Rutte op zijn fiets om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden?”

Maatregelen vóór de zomer

Fractieleider van de Tweede Kamer, Sophie Hermans, is naar voren geschoven die kritiek te pareren, terwijl Mark Rutte zelf lange tijd in de zaal op zijn stoel blijft zitten.

Hermans schaart zich vooral achter de criticasters. ,,Het aantal mensen dat naar Nederland komt, moet echt naar beneden,” zegt ze. En: ,,70.000 asielzoekers kan ons land niet aan. Dat gaat niet.”

Volledig scherm Fractieleider Sophie Hermans beantwoordt vragen tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD. © ANP Dus moet er volgens haar echt ‘een pakket maatregelen’ komen. ,,Vóór de zomer.” En het kabinet gaat niet op vakantie wat haar betreft, voordat er een pakket ligt. Wat daarin moet? ,,Als ik dat zeg, gaat de ChristenUnie nu al nee zeggen.” Maar ze richt zich naar Rutte en zegt: ,,Mark, schiet eens op.” Die zwaait terug vanuit de zaal.

Maar moet de partij niet uit het kabinet stappen, wordt Hermans nogmaals gevraagd. ,,In deze coalitie zitten is geen doel op zich. Ik wil vooruitgang blijven zien. Als die er niet is, stappen we eruit. Maar als die er wel is, blijven we.”

Rutte zelf denkt dat de coalitie ‘hier uit kan komen in de komende weken’, zegt hij wanneer hij alsnog zelf vragen uit de zaal aanneemt. ,,Mijn commitment staat onverkort. Ik denk dat we er met deze coalitie uit kunnen komen, maar als ik dat nu zou forceren, neem ik onverantwoorde risico’s met de stabiliteit van het kabinet.” Doorgaan met het huidige kabinet is, zegt hij, geen doel op zich. ,,Maar ik laat geen kabinet vallen als er kansen zijn om eruit te komen.”

Volledig scherm Eric van der Burg, staatssecretaris Asiel van de VVD. © ANP Zo’n zes maanden geleden op een vorig partijcongres dwongen de VVD-leden Rutte om (met zijn pet als partijleider op) dat ‘persoonlijke commitment’ af te geven om de instroom ‘substantieel omlaag’ te brengen. Die belofte bleek ook al genoeg om tijd te kopen. Maar nadien werd er van Rutte’s plannen weinig vernomen, zegt een VVD’er. ,,Er is niets gedaan.”

Rutte: ,,Dat neem ik niet voor mijn kap. Het is niet gemakkelijk, maar er is zeker heel veel gedaan.”

Probleem

Zo reisde hij langs collega-premiers in Europa om zo tot afspraken te komen, maar vanuit het kabinet kwam slechts de ‘spreidingswet’. En dat is nu juist een wet die gemeenten tot opvang van asielzoekers kan dwingen, iets waar de VVD lang tegen was. Gesprekken in de boezem van het kabinet voor meer maatregelen leverden nog niets op. D66 en ChristenUnie zien bovendien het ‘probleem’ heel anders. Want het terugdringen van de instroom is één manier, betere opvang kan ook, vinden zij. En ChristenUnie-leider Mirjam Bikker zegt nota bene verderop in Apeldoorn, waar haar partij pikant genoeg tegelijk bijeen is, dat Nederland 70.000 asielzoekers wél aan kan. Precies wat Rutte en Hermans ontkennen.

De kritische VVD-leden blijven hoe dan ook met lege handen achter. Ze zullen moeten wachten tot Rutte in het kabinet tot afspraken komt. ,,Ja, maar dit is nog een slechter verhaal dan half jaar geleden,” zegt VVD’er Paul Slettenhaar. ,,Dit gaat zo niet langer. We schieten niets op.”

Toch krijgt Rutte meer applaus na zijn antwoorden, dan de vragenstellers bij hun kritiek. Dus durft hij het aan te zeggen: ,,Laten we blijven discussiëren.”

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: