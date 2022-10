Waar komen al die lieveheersbeestjes ineens vandaan?

Veel stippen, weinig stippen, op een rood, oranje, gelig of zwart ruggetje. Dit is het veelkleurige Aziatische lieveheersbeestje en - hoi! - ze komen graag even met de hele familie en aanhang, plus nog een groep vriendjes, bij je buurten om te kijken of jouw huis een fijn overwinterplekje is.