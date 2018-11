Waarom ceo-fraude werkt: ‘Je doet gewoon wat de baas vraagt, punt’

Chantal geeft vanuit haar rolstoel mantelzorg aan oma: ‘We zijn een goed team’

15:49 Chantal Hendriks (40) is als mantelzorger de steun en toeverlaat van haar 92-jarige oma Conny Hendriks. Hoewel Chantal in een rolstoel zit vanwege reuma, gaat ze meerdere keren per week langs bij haar oma om te helpen met allerlei klusjes. Of gewoon voor een kop koffie en gezelligheid. Op de Dag van de Mantelzorg vertellen de twee openhartig over hun situatie. ‘Als mij plots iets te binnen schiet, heeft Chantal het al geregeld.’