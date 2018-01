Waarom dieven azen op 'bitcoin-computers'

Twee weken terug, in de nacht van 9 januari, wordt er ingebroken in een schuurtje in de Eindhovense wijk Achtse Barrier waar allemaal apparatuur staat te draaien. De volgende ochtend blijken er drie computers foetsie. En geen huis-tuin-en-keuken-pc's. Het gaat om speciale apparatuur die wordt gebruikt in het wereldje van bitcoins. Ze worden ook wel miners genoemd.

Waarom worden die gestolen?

Om de reden achter zo’n beetje elke diefstal: de supercomputers zijn geld waard. Veel geld. Wie via bijvoorbeeld Marktplaats zo’n ‘miner’ wil aanschaffen, tikt veelal tussen de 2.000 en 3.000 euro af. In dit geval werden er drie stuks meegenomen. De opbrengst voor de dief kan dus zomaar richting de tien mille lopen. Ook in dit geval werden de gestolen supercomputers verkocht. De politie liet woensdag weten dat in ieder geval twee miners bij een koper in Vlijmen waren gevonden. De derde is nog spoorloos, evenals de dief.

Waar worden die miners voor gebruikt?

Je kunt niet alleen betalen of handelen met de bitcoin, maar je kunt ook helpen om het netwerk dat deze digitale munt nodig heeft draaiende te houden. Dat gebeurt met miners. Eigenlijk gaat het daarbij om het verwerken van alle betalingen, transacties, met bitcoins. Om hackers buiten de deur te houden is alles beveiligd met ingewikkelde wiskundige formules. En bij deze rekensommen komen miners in beeld. Die fungeren als een soort krachtige rekenmachines die de formule oplossen en daarmee de eigenaren nieuwe bitcoins opleveren. De apparaten slokken daarbij veel stroom op.

Waarom stonden die in een schuurtje?

De apparaten draaien 24 uur per dag. Je moet er dus maar plek voor hebben en de warmte van de apparaten moet ergens naartoe. Dan is een schuurtje vaak ideaal. In Amsterdam wordt veel in tuinhuisjes gemined. En dat levert nog weleens verrassende situaties op. Bij een groep studenten stond ooit de politie op de stoep. Vanwege alle warmte was de sneeuw op het dak van hun tuinhuisje gesmolten. De politie dacht een wietplantage op het spoor te zijn.